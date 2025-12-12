Семин — о необходимости нападающего для ЦСКА: «Это элитная позиция, которую сложно найти»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о необходимости подписания нападающего для ЦСКА.

«Много кто об этом говорит. Конечно, нападающий нужен. Но это такая элитная позиция, которую сложно найти. Смогут взять — молодцы. Если не получится, то придется искать из своих ресурсов», — сказал Семин «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками.