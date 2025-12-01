Орлов — о пасе Соболева: «Молодец. Но он так и должен играть при его зарплате»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Рубином».

— Но в итоге подопечные Семака все-таки проявили характер. Вырвали важнейшие три очка. Соболев, надо признать, был полезен, хорошо вошел в игру, сделал голевую скидку. В этом матче он «Зениту», конечно, помог.

Ну и Нино оказался в нужном месте, отлично пробил. Именно Нино я назову лучшим игроком матча. Почему не Соболева? Слушайте, ну он же должен отрабатывать свой контракт! Не часто ему такие игры даются. Поэтому его критикуют. По делу. А против «Рубина» он сыграл полезно, я это признаю. Но, опять же, а почему он должен плохо играть? С его-то зарплатой. Про его бойцовские качества я уже говорил. Борется, вступает в единоборства, этим порой и подкупает тренеров. Тот же Кассьерра сейчас играет на чистых мячах. Сказывается травма.

Как я заметил выше, пресный футбол Питера, довольно вымученный гол. С другой стороны, сейчас очки стоят на первом месте. «Зенит» в гонке — не отпустил от себя далеко «Краснодар». Хотя «быки», конечно, показывают сейчас самый качественный футбол в РПЛ. Подопечные Мусаева точно лидеры по игре. Превосходят всех конкурентов. ЦСКА, «Локомотив» тоже из гонки не выпадают. Ну и «Балтика». Какой огненный матч выдали калининградцы против «Спартака»!

В этом сезоне на счету 28-летнего Соболева 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Петербургский клуб с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле примут «Акрон».