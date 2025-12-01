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Орлов — о пасе Соболева: «Молодец. Но он так и должен играть при его зарплате»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Рубином».

— Но в итоге подопечные Семака все-таки проявили характер. Вырвали важнейшие три очка. Соболев, надо признать, был полезен, хорошо вошел в игру, сделал голевую скидку. В этом матче он «Зениту», конечно, помог.

Ну и Нино оказался в нужном месте, отлично пробил. Именно Нино я назову лучшим игроком матча. Почему не Соболева? Слушайте, ну он же должен отрабатывать свой контракт! Не часто ему такие игры даются. Поэтому его критикуют. По делу. А против «Рубина» он сыграл полезно, я это признаю. Но, опять же, а почему он должен плохо играть? С его-то зарплатой. Про его бойцовские качества я уже говорил. Борется, вступает в единоборства, этим порой и подкупает тренеров. Тот же Кассьерра сейчас играет на чистых мячах. Сказывается травма.

Как я заметил выше, пресный футбол Питера, довольно вымученный гол. С другой стороны, сейчас очки стоят на первом месте. «Зенит» в гонке — не отпустил от себя далеко «Краснодар». Хотя «быки», конечно, показывают сейчас самый качественный футбол в РПЛ. Подопечные Мусаева точно лидеры по игре. Превосходят всех конкурентов. ЦСКА, «Локомотив» тоже из гонки не выпадают. Ну и «Балтика». Какой огненный матч выдали калининградцы против «Спартака»!

В этом сезоне на счету 28-летнего Соболева 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Петербургский клуб с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле примут «Акрон».

Мнение Геннадия Орлова о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Рубином&raquo; (1:0) и&nbsp;поражении &laquo;Спартака&raquo; от &laquo;Балтики&raquo; (0:1).«Пресный футбол «Зенита», но Соболев помог. Поразил Романов из «Спартака» — чем он доволен?!» Мнение Орлова
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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