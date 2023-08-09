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Сегодня, 14:50

ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что не все футболисты прошли через микст-зону

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что не все футболисты прошли через микст-зону после матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:1).

Также главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход пределы технической зоны в игре с «Ростовом» (5:1). Тренер ростовчан Валерий Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны и выход на поле.

По итогам матча «Рубин» — «Спартак» (1:4) Рашид Рахимов за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей и на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. Он пнул бутылку, которая вылетела на поле.

Также Григорьянц заявил, что представители пресс-службы ФК «Динамо» вышли на футбольное поле сразу после окончания матча с «Зенитом» (3:2), что является нарушение технического регламента. Бело-голубые оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Валерий Карпин
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ, полузащитник «Зенита» сможет сыграть со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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