ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что не все футболисты прошли через микст-зону

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что не все футболисты прошли через микст-зону после матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:1).

Также главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход пределы технической зоны в игре с «Ростовом» (5:1). Тренер ростовчан Валерий Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход из технической зоны и выход на поле.

По итогам матча «Рубин» — «Спартак» (1:4) Рашид Рахимов за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей и на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. Он пнул бутылку, которая вылетела на поле.

Также Григорьянц заявил, что представители пресс-службы ФК «Динамо» вышли на футбольное поле сразу после окончания матча с «Зенитом» (3:2), что является нарушение технического регламента. Бело-голубые оштрафованы на 20 тысяч рублей.