ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Имя нового наставника будет названо до конца недели, информирует пресс-служба красно-синих. По данным "СЭ", Слуцкого заменит наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА.
После матча с "Тоттенхэмом" Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА. Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом.
ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!
Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович! – говорится в сообщении ЦСКА.
Слуцкий возглавил ЦСКА 26 октября 2009 года. За это время наставник привел армейцев к трем чемпионствам в России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды выигрывал Кубок России (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Также специалист дважды становился с красно-синими серебряным призером чемпионата России (2010, 2014/15) и один раз бронзовым (2011/12). 45-летний специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16).
Под руководством Слуцкого ЦСКА провел 301 матч: одержал 167 побед, 61 раз сыграл вничью и потерпел 73 поражения.
Почему Слуцкий уходит. Колонка Казакова // А если Слуцкий – в "Зенит"? //
Слуцкий уйдет из ЦСКА в Европу? // Кто заменит Слуцкого. Гончаренко? Кононов? Гришин?
⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с Тоттенхэмом. Имя нового наставника будет названо до конца недели pic.twitter.com/C8KIldobU0– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-pokidaet-pfk-cska/
engineer75
Спасибо за титулы и игру, Леонид Викторович!
23:29 6 декабря
Flamenco
СЛУЦКИЙ СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ!!!
22:33 6 декабря
thunderclap
П_о_в_а_р 21:17 Но случился Евро... да, обделались----------------------------Это феноменально! Ты не забыл, что до Евро случился выход на Евро. И не было бы ни каких результатов, ни уэльсов. От сборной а капеллы все были в полном трансе, полнейшая безнадега. Но не без фарта, но пролезли таки. И все говорили: А там хоть потоп. Но нет, унижали Слуцкого по-полной. А ну-ка, СЭ, провести опрос на тему: Кто лучший тренер России. Уверен, это будет весело.
22:26 6 декабря
jpanin
Лёня хоть уходит как победитель ... а из народной команды всех выгоняли пинком под зад ...
21:55 6 декабря
вояка
Хорошо или плохо что ЛВС уходит от армейцкв - узнаем в будущем , а сегодня .... много эмоций; это скоро пройдёт. Все болелы в тайне желают чтоб в их команду пришёл свой Бесков, Лобановский, Аркадьев, Маслов и т.д., только такое случается редко (тут рекордсмен сэр Алекс). Но поживём - увидим в работе Гончаренко .... а вдруг!? В любом случае он оставил свой в общем - то яркий след в нашем чемпе.
21:49 6 декабря
Новоуепинни
Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Нет его мы точно не возьмем. И вот почему. Он начнет раскачиваться на новом стадике, поле начнет вибрировать, мощный резонанс и он рухнет.....стадик. Так что не вариант. 21:31 ------------------------ За поле не боись, оно от вибраций обратно на улицу укатится
21:40 6 декабря
spetrov
...Да и он объяснил, что вот наше место, отсюда и пляшем дальше. Про эту подробность, правда, почти никто потом не вспоминал.
21:37 6 декабря
DAVI SVININU!
Спасибо за победы Леонид Викторович и удачи по жизни!
21:37 6 декабря
spetrov
...Насчет результата на Евро - к нему в равной степени со всей командой. На мой взгляд. Хотя и вышли из безнадежной ситуации (он вместе с ними), но на Евро провалились, что уж тут кривить душой. Хотя, повторюсь, сейчас все еще вспоминают про этот момент вечером в отеле, хотя мне очевидно, что ситуация была сиюминутная, в тот вечер и на тех эмоциях. Т.е. можно, конечно, предположить, что он с тех пор ложится и встает с одними и теми же словами на устах, но как-то сомнительно. :)
21:35 6 декабря
Адекватный Зритель_
ГВК,имхо.
21:33 6 декабря
Гаттузо зол!
П_о_в_а_р /////Нет его мы точно не возьмем. И вот почему. Он начнет раскачиваться на новом стадике, поле начнет вибрировать, мощный резонанс и он рухнет.....стадик. Так что не вариант.
21:31 6 декабря
katayama
Гончаренко,дожен был возглавить Цска, ещё когда Слуцкий уходил в сборную..для этого он был и приглашён...И уход его из Урала,не был сязан с договорняком,как трубили все СМИ...Просто нашли причину,как тихо,мирно всё утрясти,и его "героем"выставить...А возвращение обратно в клуб Слуцкого,все препутало...Вот теперь, всё снова возвращается,как было задумано
21:29 6 декабря
spetrov
"русский Мауриньо" - мне тоже не нравилось. Не люблю подобные сравнения, тем более Мауриньо - фигура.
21:28 6 декабря
Айл би бэк
Колобок сбежал))
21:27 6 декабря
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII А кто кстати до Лени был :) ? *********** Хуанде Рамос, если память не изменяет.
21:26 6 декабря
spetrov
П_о_в_а_р, фильм ("Человек, который изменил все") посмотри, точно понравится. Посоветую еще один от того же автора (литературного источника) - "Игра на понижение". Но здесь уже про нынешний кризис, не знаю, интересна ли тебе экономическая тема. PS: Лёнчик над вольнааай Невоооой --- Наши про Витесс шутят.
21:26 6 декабря
King's Bounty IIII
Andre_Saratov Кто виноват, что ты устал, Что не нашел чего так ждал, Все потерял что так искал, Поднялся в небо и упал. ______________ в космос
21:23 6 декабря
Новоуепинни
King's Bounty IIII А кто кстати до Лени был :) ? 21:09 ----------------------- Никого. Все с нуля строил аки демиург. Денно и нощно не покладая рук так и трудился, так и трудился, без сна и отдыху. Даже на КВН время сократил. Единственное, 5 минут урвал на телесериал про себя и на книжку
21:21 6 декабря
Константин Эдуардович
Не болела кобыл, но... Евгений Ленорыч! Вы же умный человек! ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ????
21:20 6 декабря
Andre_Saratov
Кто виноват, что ты устал, Что не нашел чего так ждал, Все потерял что так искал, Поднялся в небо и упал.
21:16 6 декабря
Тони Старк
Обычная логика поросят из спартака это болеть против,а еще удивляются,что это их нормальные люди и болельщики нейтральных команд ненавидят.А Слуцкому надо болельщикам ЦСКА сказать спасибо,ведь столько трофеев питомцам с Тарасовских прудов даже в самых эротических снах не снилось!
21:14 6 декабря
King's Bounty IIII
А кто кстати до Лени был :) ?
21:09 6 декабря
ЦСКА71
King's Bounty IIII Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже. 21:04 Ага и давя ростовские комбайны и трактора))) Так можно бесконечно бред продлевать и тиражировать. Мне лично жаль, но он прав - другого выхода сейчас ни у него ни у команды нет. Так что всё правильно сделал. Спасибо ему и за достижения и за понимание ситуации.
21:08 6 декабря
dymon-ddd
ЛВС спасибо, а всем брызжащим соплями - титулы подсчитайте и попробуйте повторить)))
21:06 6 декабря
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже.
21:04 6 декабря
Доктор Праути
а может и к лучшему - уйдет из-под гинера, вторую молодость встретит... Да и вернется пончик.
21:03 6 декабря
King's Bounty IIII
Золотой конский век закончился.
21:03 6 декабря
Митяй Антибомж
Осваивать новые космические высоты конюшня будет, я так понимаю, с Ганчаренкой )) Ну и ладушки. Болеть против них станет ещё приятнее ))
21:02 6 декабря
LeshaKZTZ
баламошка Уж не думал, что у лошадей такое вселенское горе наступит после ухода Гамбургера. Верните канявым Великого Тренера Лёньку, пусть возрадуются!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------баламошка СОСИ арбуз.
21:01 6 декабря
spetrov
П_о_в_а_р, к тому же я и сейчас чуть ниже написал - вполне возможно, от этой смены выиграют обе стороны, и клуб, и тренер. Помнишь, как в отличном фильме Moneyball - это открывает новые возможности.
21:01 6 декабря