20:00 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Имя нового наставника будет названо до конца недели, информирует пресс-служба красно-синих. По данным "СЭ"Слуцкого заменит наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА.

После матча с "Тоттенхэмом" Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА. Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом.
ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!
Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович! – говорится в сообщении ЦСКА.

Слуцкий возглавил ЦСКА 26 октября 2009 года. За это время наставник привел армейцев к трем чемпионствам в России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды выигрывал Кубок России (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Также специалист дважды становился с красно-синими серебряным призером чемпионата России (2010, 2014/15) и один раз бронзовым (2011/12). 45-летний специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16).

Под руководством Слуцкого ЦСКА провел 301 матч: одержал 167 побед, 61 раз сыграл вничью и потерпел 73 поражения.

Почему Слуцкий уходит. Колонка Казакова // А если Слуцкий – в "Зенит"? //
Слуцкий уйдет из ЦСКА в Европу? // Кто заменит Слуцкого. Гончаренко? Кононов? Гришин?

результаты опроса
43962 чел.
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леонид КУЧУК
3.2%
Виктор ГОНЧАРЕНКО
38.6%
Александр ГРИШИН
8.6%
Олег КОНОНОВ
17.7%
Дмитрий ХОМУХА
3.1%
Сергей СЕМАК
19.8%
Иностранный специалист
9.0%

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-pokidaet-pfk-cska/

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (120)
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engineer75

Спасибо за титулы и игру, Леонид Викторович!

23:29 6 декабря

Flamenco

СЛУЦКИЙ СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ!!!

22:33 6 декабря

thunderclap

П_о_в_а_р 21:17 Но случился Евро... да, обделались----------------------------Это феноменально! Ты не забыл, что до Евро случился выход на Евро. И не было бы ни каких результатов, ни уэльсов. От сборной а капеллы все были в полном трансе, полнейшая безнадега. Но не без фарта, но пролезли таки. И все говорили: А там хоть потоп. Но нет, унижали Слуцкого по-полной. А ну-ка, СЭ, провести опрос на тему: Кто лучший тренер России. Уверен, это будет весело.

22:26 6 декабря

jpanin

Лёня хоть уходит как победитель ... а из народной команды всех выгоняли пинком под зад ...

21:55 6 декабря

вояка

Хорошо или плохо что ЛВС уходит от армейцкв - узнаем в будущем , а сегодня .... много эмоций; это скоро пройдёт. Все болелы в тайне желают чтоб в их команду пришёл свой Бесков, Лобановский, Аркадьев, Маслов и т.д., только такое случается редко (тут рекордсмен сэр Алекс). Но поживём - увидим в работе Гончаренко .... а вдруг!? В любом случае он оставил свой в общем - то яркий след в нашем чемпе.

21:49 6 декабря

Новоуепинни

Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Нет его мы точно не возьмем. И вот почему. Он начнет раскачиваться на новом стадике, поле начнет вибрировать, мощный резонанс и он рухнет.....стадик. Так что не вариант. 21:31 ------------------------ За поле не боись, оно от вибраций обратно на улицу укатится

21:40 6 декабря

spetrov

...Да и он объяснил, что вот наше место, отсюда и пляшем дальше. Про эту подробность, правда, почти никто потом не вспоминал.

21:37 6 декабря

DAVI SVININU!

Спасибо за победы Леонид Викторович и удачи по жизни!

21:37 6 декабря

spetrov

...Насчет результата на Евро - к нему в равной степени со всей командой. На мой взгляд. Хотя и вышли из безнадежной ситуации (он вместе с ними), но на Евро провалились, что уж тут кривить душой. Хотя, повторюсь, сейчас все еще вспоминают про этот момент вечером в отеле, хотя мне очевидно, что ситуация была сиюминутная, в тот вечер и на тех эмоциях. Т.е. можно, конечно, предположить, что он с тех пор ложится и встает с одними и теми же словами на устах, но как-то сомнительно. :)

21:35 6 декабря

Адекватный Зритель_

ГВК,имхо.

21:33 6 декабря

Гаттузо зол!

П_о_в_а_р /////Нет его мы точно не возьмем. И вот почему. Он начнет раскачиваться на новом стадике, поле начнет вибрировать, мощный резонанс и он рухнет.....стадик. Так что не вариант.

21:31 6 декабря

katayama

Гончаренко,дожен был возглавить Цска, ещё когда Слуцкий уходил в сборную..для этого он был и приглашён...И уход его из Урала,не был сязан с договорняком,как трубили все СМИ...Просто нашли причину,как тихо,мирно всё утрясти,и его "героем"выставить...А возвращение обратно в клуб Слуцкого,все препутало...Вот теперь, всё снова возвращается,как было задумано

21:29 6 декабря

spetrov

"русский Мауриньо" - мне тоже не нравилось. Не люблю подобные сравнения, тем более Мауриньо - фигура.

21:28 6 декабря

Айл би бэк

Колобок сбежал))

21:27 6 декабря

Митяй Антибомж

King's Bounty IIII А кто кстати до Лени был :) ? *********** Хуанде Рамос, если память не изменяет.

21:26 6 декабря

spetrov

П_о_в_а_р, фильм ("Человек, который изменил все") посмотри, точно понравится. Посоветую еще один от того же автора (литературного источника) - "Игра на понижение". Но здесь уже про нынешний кризис, не знаю, интересна ли тебе экономическая тема. PS: Лёнчик над вольнааай Невоооой --- Наши про Витесс шутят.

21:26 6 декабря

King's Bounty IIII

Andre_Saratov Кто виноват, что ты устал, Что не нашел чего так ждал, Все потерял что так искал, Поднялся в небо и упал. ______________ в космос

21:23 6 декабря

Новоуепинни

King's Bounty IIII А кто кстати до Лени был :) ? 21:09 ----------------------- Никого. Все с нуля строил аки демиург. Денно и нощно не покладая рук так и трудился, так и трудился, без сна и отдыху. Даже на КВН время сократил. Единственное, 5 минут урвал на телесериал про себя и на книжку

21:21 6 декабря

Константин Эдуардович

Не болела кобыл, но... Евгений Ленорыч! Вы же умный человек! ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ????

21:20 6 декабря

Andre_Saratov

Кто виноват, что ты устал, Что не нашел чего так ждал, Все потерял что так искал, Поднялся в небо и упал.

21:16 6 декабря

Тони Старк

Обычная логика поросят из спартака это болеть против,а еще удивляются,что это их нормальные люди и болельщики нейтральных команд ненавидят.А Слуцкому надо болельщикам ЦСКА сказать спасибо,ведь столько трофеев питомцам с Тарасовских прудов даже в самых эротических снах не снилось!

21:14 6 декабря

King's Bounty IIII

А кто кстати до Лени был :) ?

21:09 6 декабря

ЦСКА71

King's Bounty IIII Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже. 21:04 Ага и давя ростовские комбайны и трактора))) Так можно бесконечно бред продлевать и тиражировать. Мне лично жаль, но он прав - другого выхода сейчас ни у него ни у команды нет. Так что всё правильно сделал. Спасибо ему и за достижения и за понимание ситуации.

21:08 6 декабря

dymon-ddd

ЛВС спасибо, а всем брызжащим соплями - титулы подсчитайте и попробуйте повторить)))

21:06 6 декабря

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже.

21:04 6 декабря

Доктор Праути

а может и к лучшему - уйдет из-под гинера, вторую молодость встретит... Да и вернется пончик.

21:03 6 декабря

King's Bounty IIII

Золотой конский век закончился.

21:03 6 декабря

Митяй Антибомж

Осваивать новые космические высоты конюшня будет, я так понимаю, с Ганчаренкой )) Ну и ладушки. Болеть против них станет ещё приятнее ))

21:02 6 декабря

LeshaKZTZ

баламошка Уж не думал, что у лошадей такое вселенское горе наступит после ухода Гамбургера. Верните канявым Великого Тренера Лёньку, пусть возрадуются!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------баламошка СОСИ арбуз.

21:01 6 декабря

spetrov

П_о_в_а_р, к тому же я и сейчас чуть ниже написал - вполне возможно, от этой смены выиграют обе стороны, и клуб, и тренер. Помнишь, как в отличном фильме Moneyball - это открывает новые возможности.

21:01 6 декабря

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Материалы других СМИ