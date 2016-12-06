20:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкого в ЦСКА заменит Гончаренко

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По данным "СЭ", новым главным тренером ЦСКА станет Виктор Гончаренко, последним местом работы которого была "Уфа". В соглашении 39-летнего специалиста с клубом из столицы Башкирии есть пункт, в соответствии с которым он вправе покинуть команду в случае возвращения к армейцам. Напомним, что белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16. Сегодня Слуцкий объявил о своей отставке после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: Слуцкий и ЦСКА: расставание
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Глеб

Ну не зря Гончаренко сдавал матч армейцам

21:17

pravovernyj

может зря, что не Гришин

20:51

Русский

Секрет полишинеля выдали)))

20:33

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