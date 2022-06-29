«Ростов» продлил контракт с капитаном молодежной команды Хромовым и отправил его в аренду в тульский «Арсенал»

«Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Данилом Хромовым.

Новое соглашение с 19-летним капитаном молодежной команды ростовчан рассчитано на три года.

Также «Ростов» объявил, что следующий сезон Хромов проведет в тульском «Арсенале» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Хромов забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 26 матчах за молодежную команду «Ростова».