«Ростов» продлил контракт с капитаном молодежной команды Хромовым и отправил его в аренду в тульский «Арсенал»
«Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Данилом Хромовым.
Новое соглашение с 19-летним капитаном молодежной команды ростовчан рассчитано на три года.
Также «Ростов» объявил, что следующий сезон Хромов проведет в тульском «Арсенале» на правах аренды.
В сезоне-2021/22 Хромов забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 26 матчах за молодежную команду «Ростова».
Источник: https://t.me/fcrostov_official/8873
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