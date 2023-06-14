Агент Новиков — о переходе Лички из «Оренбурга» в «Динамо»: «Клубы ведут переговоры, стоит вопрос компенсации»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал о процессе перехода чешского специалиста в «Динамо».

«По поводу будущего Марцела стоит обращаться в «Динамо» и «Оренбург». Сегодня это не мой вопрос. То, что клубы ведут переговоры, однозначно да. Марцел не свободный агент. В этом вопросе никто не может заниматься без участия клубов. Стоит вопрос компенсации, переход и т. д. Это вопрос к Андрееву и Гафину, они этим занимаются. Я свой вопрос выполнил: Марцел три года в России и делает хороший результат. Все! Дальше договариваются между собой клубы», — цитирует Новикова Sport24.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.