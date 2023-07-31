Промес догнал Лоськова
Гол в ворота «Балтики» стал для Квинси Промеса 34-м победным в матчах за «Спартак» в чемпионате России. Голландский форвард по числу решающих мячей в составе одной команды сравнялся с железнодорожником Дмитрием Лоськовым.
Чаще три очка своим клубам приносили волгоградец Олег Веретенников и петербуржец Александр Кержаков.
Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионате России
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Победные голы
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
39
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
36
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
177
|
89
|
34
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
34
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
27
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
170
|
67
|
26
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
324
|
68
|
26
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
181
|
85
|
24
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
282
|
68
|
24
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
146
|
67
|
23
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Квинси Промес
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0