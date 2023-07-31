Промес догнал Лоськова

Гол в ворота «Балтики» стал для Квинси Промеса 34-м победным в матчах за «Спартак» в чемпионате России. Голландский форвард по числу решающих мячей в составе одной команды сравнялся с железнодорожником Дмитрием Лоськовым.

Чаще три очка своим клубам приносили волгоградец Олег Веретенников и петербуржец Александр Кержаков.

Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионате России