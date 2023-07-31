ЦСКА не направлял в КДК РФС протест на результат матча против «Ахмата»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что ЦСКА еще не направлял протест на результат матча 2-го тура против «Ахмата» (3:2).

«ЦСКА не направлял протест на результат матча в КДК. Если мы говорим о протесте на результат матча, то у клуба есть на это 72 часа», — сказал Григорьянц «СЭ».

В конце первого тайма игры против «Ахмата» главный судья встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы намерены подать протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым.