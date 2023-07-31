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Сегодня, 12:36

ЦСКА не направлял в КДК РФС протест на результат матча против «Ахмата»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА и главный судья встречи с «Ахматом» Владислав Безбородов.
Фото ПФК ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что ЦСКА еще не направлял протест на результат матча 2-го тура против «Ахмата» (3:2).

«ЦСКА не направлял протест на результат матча в КДК. Если мы говорим о протесте на результат матча, то у клуба есть на это 72 часа», — сказал Григорьянц «СЭ».

В конце первого тайма игры против «Ахмата» главный судья встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы намерены подать протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
4
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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