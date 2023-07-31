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Сегодня, 12:56

Немчинов считает, что Тарасенко не вернется в КХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко, скорее всего, не вернется в КХЛ.

«Владимиру всего 31 год, он хочет здорово отыграть сезон и потом подписать более длительный контракт на другую сумму. Будем надеяться, что этот год сложится для него хорошо. Надо верить в лучшее, и чтобы не было травм. Любая травма — и все, весь сезон насмарку. Могут ли травмы послужить возвращением в КХЛ? Тарасенко — голеадор, он забивает, отдает, создает голевые ситуации для партнеров. В «Оттаве» он будет много играть, в первых двух тройках, скорее всего. Тарасенко с 20 лет играет в НХЛ, для него сложно будет вернуться в КХЛ«, — сказал Немчинов Legalbet.

С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс», летом он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне на счету Тарасенко 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 50 (18+32) очков. Также он набрал 4 (3+1) в 7 играх плей-офф.

В контракте Тарасенко с «Оттавой» включен пункт о запрете обмена.

Источник: https://legalbet.ru/news/nemchinov-tarasenko-s-20-let-igraet-v-nhl-dlya-nego/
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Оттава Сенаторз
Сергей Немчинов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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31.07 19:30
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Федор Чалов

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П
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Лукас Вера

Оренбург

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Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Ахмат

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