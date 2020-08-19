ЦСКА не может победить «Зенит» в гостях уже 10 матчей

В матче третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

Питерцы продлили беспроигрышную серию в домашнем противостоянии с красно-синими до 10 матчей. В последний раз армейцы добились успеха в гостевой игре с «Зенитом» на пути к победе в Кубке России-2010/11. В апреле 2011 года команда Леонида Слуцкого победила со счетом 2:0 благодаря точным ударам Сейду Думбья и Сергея Игнашевича. После этого красно-синие 11 раз приезжали и выиграли всего однажды, да и то у «Тосно», принимавшего соперников по чемпионату-2017/18 на «Петровском». (Кирилл Бурдаков)

11 последних матчей «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге

Дата Турнир Стадион Тренер «Зенита» Тренер ЦСКА Счет Голы 20.04.2011 Кубок Петровский Лучано Спаллетти Леонид Слуцкий 0:2 Думбья, Игнашевич 14.04.2012 Чемпионат Петровский Лучано Спаллетти Леонид Слуцкий 2:0 Быстров, Аршавин 26.11.2012 Чемпионат Петровский Лучано Спаллетти Леонид Слуцкий 1:1 Янбаев — Эльм 18.10.2013 Чемпионат Петровский Лучано Спаллетти Леонид Слуцкий 2:0 Широков, Халк 05.04.2015 Чемпионат Петровский Андре Виллаш-Боаш Леонид Слуцкий 2:1 Халк-2 — Страндберг 03.04.2016 Чемпионат Петровский Андре Виллаш-Боаш Леонид Слуцкий 2:0 Халк-2 20.08.2016 Чемпионат Петровский Мирча Луческу Леонид Слуцкий 1:1 Жирков — Еременко 29.04.2018 Чемпионат Газпром Арена Роберто Манчини Виктор Гончаренко 0:0 - 12.05.2019 Чемпионат Газпром Арена Сергей Семак Виктор Гончаренко 3:1 Дриусси-2, Ригони — Обляков 02.11.2019 Чемпионат Газпром Арена Сергей Семак Виктор Гончаренко 1:1 Семак — Влашич 19.08.2020 Чемпионат Газпром Арена Сергей Семак Виктор Гончаренко 2:1 Азмун-2 — Влашич

Итого: +6=4-1, мячи 16-8.