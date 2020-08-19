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ЦСКА не может победить «Зенит» в гостях уже 10 матчей

23:23
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В матче третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

Питерцы продлили беспроигрышную серию в домашнем противостоянии с красно-синими до 10 матчей. В последний раз армейцы добились успеха в гостевой игре с «Зенитом» на пути к победе в Кубке России-2010/11. В апреле 2011 года команда Леонида Слуцкого победила со счетом 2:0 благодаря точным ударам Сейду Думбья и Сергея Игнашевича. После этого красно-синие 11 раз приезжали и выиграли всего однажды, да и то у «Тосно», принимавшего соперников по чемпионату-2017/18 на «Петровском». (Кирилл Бурдаков)

11 последних матчей «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге

Дата

Турнир

Стадион

Тренер «Зенита»

Тренер ЦСКА

Счет

Голы

20.04.2011

Кубок

Петровский

Лучано Спаллетти

Леонид Слуцкий

0:2

Думбья, Игнашевич

14.04.2012

Чемпионат

Петровский

Лучано Спаллетти

Леонид Слуцкий

2:0

Быстров, Аршавин

26.11.2012

Чемпионат

Петровский

Лучано Спаллетти

Леонид Слуцкий

1:1

Янбаев — Эльм

18.10.2013

Чемпионат

Петровский

Лучано Спаллетти

Леонид Слуцкий

2:0

Широков, Халк

05.04.2015

Чемпионат

Петровский

Андре Виллаш-Боаш

Леонид Слуцкий

2:1

Халк-2 — Страндберг

03.04.2016

Чемпионат

Петровский

Андре Виллаш-Боаш

Леонид Слуцкий

2:0

Халк-2

20.08.2016

Чемпионат

Петровский

Мирча Луческу

Леонид Слуцкий

1:1

Жирков — Еременко

29.04.2018

Чемпионат

Газпром Арена

Роберто Манчини

Виктор Гончаренко

0:0

-

12.05.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Сергей Семак

Виктор Гончаренко

3:1

Дриусси-2, Ригони — Обляков

02.11.2019

Чемпионат

Газпром Арена

Сергей Семак

Виктор Гончаренко

1:1

Семак — Влашич

19.08.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Сергей Семак

Виктор Гончаренко

2:1

Азмун-2 — Влашич

Итого: +6=4-1, мячи 16-8.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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