ЦСКА не может победить «Зенит» в гостях уже 10 матчей
В матче третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
Питерцы продлили беспроигрышную серию в домашнем противостоянии с красно-синими до 10 матчей. В последний раз армейцы добились успеха в гостевой игре с «Зенитом» на пути к победе в Кубке России-2010/11. В апреле 2011 года команда Леонида Слуцкого победила со счетом 2:0 благодаря точным ударам Сейду Думбья и Сергея Игнашевича. После этого красно-синие 11 раз приезжали и выиграли всего однажды, да и то у «Тосно», принимавшего соперников по чемпионату-2017/18 на «Петровском». (Кирилл Бурдаков)
11 последних матчей «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Тренер «Зенита»
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Голы
|
20.04.2011
|
Кубок
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Леонид Слуцкий
|
0:2
|
Думбья, Игнашевич
|
14.04.2012
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
|
Быстров, Аршавин
|
26.11.2012
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Леонид Слуцкий
|
1:1
|
Янбаев — Эльм
|
18.10.2013
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
|
Широков, Халк
|
05.04.2015
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Леонид Слуцкий
|
2:1
|
Халк-2 — Страндберг
|
03.04.2016
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
|
Халк-2
|
20.08.2016
|
Чемпионат
|
Петровский
|
Мирча Луческу
|
Леонид Слуцкий
|
1:1
|
Жирков — Еременко
|
29.04.2018
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Роберто Манчини
|
Виктор Гончаренко
|
0:0
|
-
|
12.05.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Виктор Гончаренко
|
3:1
|
Дриусси-2, Ригони — Обляков
|
02.11.2019
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Виктор Гончаренко
|
1:1
|
Семак — Влашич
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Виктор Гончаренко
|
2:1
|
Азмун-2 — Влашич
Итого: +6=4-1, мячи 16-8.