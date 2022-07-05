ЦСКА не будет подписывать контракт с защитником «Химок» Большаковым

ЦСКА не будет подписывать контракт с защитником «Химок» Кириллом Большаковым, который сейчас находится на просмотре в московском клубе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, тренерский штаб «армейцев» не устроил уровень игры российского защитника. В московском клубе считают, что Большаков не готов выступать в РПЛ.

В «Химки» 22-летний футболист перешел летом прошлого года и почти сразу же был отдан в аренду в «Олимп-Долгопрудный». С февраля Большаков выступал на правах аренды за «Кубань».

В прошлом сезоне Большаков в 35 матчах ФНЛ-1 забил восемь мячей, став лучшим бомбардиром первенства среди защитников.