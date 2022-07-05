Медина заявил, что не собирается уходить из ЦСКА этим летом

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не собирается покидать московскую команду этим летом.

«Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу. Мне нравится Москва. Где уровень футбола выше: в РПЛ или в МЛС? Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. В МЛС, наверное, легче играть, чем в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Медины.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк-Сити» в январе 2022 года. 25-летний парагваец забил 1 гол и 2 результативных передачи в 12 матчах за красно-синих.

Футболист вернулся в расположение армейцев 2 июля.