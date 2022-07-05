Юрист «Спартака» Завьялова рассказала о ходе процесса с Газизовым
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судебных разбирательств между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
«Вынесено определение отменить решение первой инстанции по техническим основаниям и назначить слушание на 21 июля. Да, будет еще одно слушание. Не знаю, будет ли оно последним», — сказала Завьялова «СЭ».
6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который занимал эту должность с июля по декабрь 2020 года.
20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.
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