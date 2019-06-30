ЦСКА назвал состав на матч со "Спартаком", Акинфеев - вне заявки

ЦСКА объявил состав на матч со "Спартаком" в рамках Кубка Париматч Премьер. С первых минут встречу начнет нападающий Федор Чалов. При этом в заявку не попал гокипер Игорь Акинфеев.

Состав ЦСКА: Помазун - Набабкин, Васин, Шарлия, Магнуссон - Кучаев, Бийол, Ахметов, Обляков, Нисимура - Чалов.

Запасные: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н'Диайе, Востриков.

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