17:35 | Футбол — РПЛ

ЦСКА назвал состав на матч со "Спартаком", Акинфеев - вне заявки

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ЦСКА объявил состав на матч со "Спартаком" в рамках Кубка Париматч Премьер. С первых минут встречу начнет нападающий Федор Чалов. При этом в заявку не попал гокипер Игорь Акинфеев

Состав ЦСКА: Помазун - Набабкин, Васин, Шарлия, Магнуссон - Кучаев, Бийол, Ахметов, Обляков, Нисимура - Чалов.

Запасные: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н'Диайе, Востриков.

Спартак - ЦСКА

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