15:55 | Футбол — РПЛ

ЦСКА напомнил о разгроме "Спартака" в финале Кубка

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ЦСКА в своем официальном Твиттере напомним о победе в финале Кубка России, одержанной 20 мая 2006 года. Тогда армейцы разгромили "Спартак" со счетом 3:0, а голами отметились нападающие Жо (дубль) и Вагнер Лав

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 48 очков после 29 туров. Красно-синие лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов.

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Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/club/history/trophies/cup2006/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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