ЦСКА напомнил о разгроме "Спартака" в финале Кубка

ЦСКА в своем официальном Твиттере напомним о победе в финале Кубка России, одержанной 20 мая 2006 года. Тогда армейцы разгромили "Спартак" со счетом 3:0, а голами отметились нападающие Жо (дубль) и Вагнер Лав.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 48 очков после 29 туров. Красно-синие лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов.

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