ЦСКА напомнил о разгроме "Спартака" в финале Кубка

ЦСКА в своем официальном Твиттере напомним о победе в финале Кубка России, одержанной 20 мая 2006 года. Тогда армейцы разгромили "Спартак" со счетом 3:0, а голами отметились нападающие Жо (дубль) и Вагнер Лав.
20 мая 2006 года #ЦСКА завоевал свой третий #КубокРоссии, в финале крупно обыграв Спартак – 3:0! https://t.co/iI9RPlWzTe #историяЦСКА pic.twitter.com/PeZ70YwZbp– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 мая 2019 г.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 48 очков после 29 туров. Красно-синие лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов.
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Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
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