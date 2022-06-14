ЦСКА намекнул на важное объявление на завтра в 10.00

ЦСКА в Telegram-канале выпустил короткий ролик, который анонсирует важно объявление, которое будет сделано в среду, 15 июня.

В ролике видно, как на смартфоне ставится будильник на 10.00 по московскому времени. Напоминание гласит: «День Х».

По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА. Решение о его назначении тренера в клубе уже принято.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством сочинский клуб завоевал серебряные медали прошедшего сезона в Тинькофф РПЛ.