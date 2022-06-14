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ЦСКА намекнул на важное объявление на завтра в 10.00

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА в Telegram-канале выпустил короткий ролик, который анонсирует важно объявление, которое будет сделано в среду, 15 июня.

В ролике видно, как на смартфоне ставится будильник на 10.00 по московскому времени. Напоминание гласит: «День Х».

По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА. Решение о его назначении тренера в клубе уже принято.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством сочинский клуб завоевал серебряные медали прошедшего сезона в Тинькофф РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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3
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4
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5
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6
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