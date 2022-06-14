«Оренбург» выкупил Капленко у «Зенита»

Полузащитник Кирилл Капленко перешел из «Зенита» в «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Срок контракта с 22-летним россиянином не сообщается.

Капленко провел в уральском клубе три года на правах аренды. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.