Даниил Уткин перейдет из «Краснодара» в «Ростов»

«Ростов» и «Краснодар» договорились о трансфере полузащитника Даниила Уткина. 22-летний полузащитник перейдет в ростовский клуб — это полноценный трансфер, сообщает «РБ Спорт».

Футболист до конца этой недели прибудет в «Ростов» и приступит к тренировкам в составе команды Валерия Карпина.

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22 на правах аренды. В 29 матчах игрок забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 7-е место в Тинькофф РПЛ. В 30-и матчах грозненский клуб заработал 42 очка.