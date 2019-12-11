ЦСКА наказан за неподобающее поведение в матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).

— У футболистов ЦСКА было 6 предупреждений, это неподобающее поведение, штраф — 100 тысяч рублей. На 10-й минуте болельщик красно-синих сидел на ограждении. ЦСКА наказан штрафом в 75 тысяч рублей, поскольку это 3-й случай в сезоне. Кроме того, болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получил еще один штраф в 80 тысяч рублей. Также, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко покидал техническую зону, он лично наказан штрафом в 30 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр