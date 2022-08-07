ЦСКА может отказаться от Магальяна из-за запросов защитника по зарплате

По информации «СЭ», ЦСКА может отказаться от подписания контракта с защитником «Аякса» Лисандро Магальяном.

Московский клуб не устраивают запросы 28-летнего аргентинца по зарплате.

При этом защитник дал согласие на переезд в Россию. Для осуществления трансфера сторонам осталось договориться об условиях соглашения.

В прошедшем сезоне Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды, в составе которого забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 31 матче во всех турнирах.

Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее он также выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне».