Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал старт команды в чемпионате России. Он назвал результаты клуба катастрофой и отметил, что все в команде разочарованы неудачным началом розыгрыша.

«Наша команда все еще находится на пути развития и из-за последних неудач переживает непростое время, много потерь — за два последних месяца травмы получили несколько игроков основы, Баринов пропустил последний матч из-за красной карточки, но мы, конечно, не ищем в этом оправданий таким результатам. Текущее место в таблице — недопустимо для «Локомотива», все это осознают и хотят исправить как можно скорее. Тем не менее, я не могу сказать, что у нас все беспросветно», — сказал Цорн.

Он также отметил, что в матчах с «Зенитом» и «Краснодаром» были обоюдоострыми, так как команда создавала отличные моменты.