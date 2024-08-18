ЦСКА сыграет против «Локомотива» в центральном матче 5-го тура РПЛ в воскресенье, 18 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события матча ЦСКА — «Локомотив» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Команды являются соседями по турнирной таблице. «Локомотив» после 4-го тура занимает третье место с 9 очками, а ЦСКА — четвертый (7 очков). Армейцы в прошлом туре потерпели первое поражение — в гостях от «Краснодара» (1:2). У «Локо» же три победы и одно поражение от «Динамо».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.