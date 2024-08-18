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Сегодня, 16:00

ЦСКА — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Локомотив» в 5-м туре РПЛ 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в центральном матче 5-го тура РПЛ в воскресенье, 18 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события матча ЦСКА — «Локомотив» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

Команды являются соседями по турнирной таблице. «Локомотив» после 4-го тура занимает третье место с 9 очками, а ЦСКА — четвертый (7 очков). Армейцы в прошлом туре потерпели первое поражение — в гостях от «Краснодара» (1:2). У «Локо» же три победы и одно поражение от «Динамо».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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