ЦСКА — «Локомотив»: Пиняева заменили на 20-й минуте

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев досрочно покинул поле в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

18-летний россиянин был заменен на 20-й минуте, вместо него появился Марио Митай. За три минуты до этого Пиняев начал хромать, ему потребовалась помощь медицинской бригады. После помощи медиков футболист вернулся на поле, но не смог продолжить игру.

Пиняев вышел на матч с ЦСКА в стартовом составе, он пропускал прошлую игру «Локомотива» против «Оренбурга» (4:1) из-за недомогания.