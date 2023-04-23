ЦСКА — «Локомотив»: Заболотный открыл счет в матче

ЦСКА открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:0.

На 22-й минуте встречи отличился нападающий Антон Заболотный с передачи Ивана Облякова. Он принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол ворот соперника.

Этот гол стал для форварда третьим в чемпионате России в этом сезоне.