«Зенит» — «Химки»: Малком оформил дубль и догнал Промеса в списке бомбардиров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Малком оформил дубль в матче 19-го тура РПЛ с «Химками».

Футболист забил гол на 55-й минуте. Ранее бразилец отличился на 19-й минуте. В этом сезоне РПЛ Малком забил уже 16 голов. Таким образом, он догнал игрока «Спартака» Квинси Промеса в списке бомбардиров чемпионата России.

Игра проходит на «Газпром-Арене». Счет к 57-й минуте — 2:0.