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ЦСКА — «Краснодар»: Олич против Гончаренко, где смотреть трансляцию матча

17:30
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 8 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью, 1:1. Отметим, что «быков» недавно возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко. А под руководством нового главного тренера Ивицы Олича ЦСКА не может победить уже 4 игры кряду.

Следить за матчем ЦСКА — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА — Краснодар

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