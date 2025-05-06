Футбол
6 мая, 19:30

ЦСКА — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Краснодар» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев с лидером чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Краснодар

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ: «быки» набрали 61 очко и опережают «Зенит» на 4 балла. ЦСКА находится на третьем месте с 52 очками, опережая «Спартак» на 1 балл.

В матче первого круга чемпионата России в августе 2024 года «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 2:1. Команды также дважды встречались в групповом этапе FONBET Кубка России и выиграли друг у друга по одному разу.

