«Динамо» Москва и «Спартак» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Игра будет проходить на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Спартак» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

«Динамо» идет на пятом месте в РПЛ с 50 очками. «Спартак» располагается на соседней, четвертой строчке турнирной таблицы с 51 очком. Еще на 1 очко больше у занимающего третье место ЦСКА.

В матче первого круга чемпионата России в сентябре 2024 года красно-белые и бело-голубые сыграли вничью в Тушино (2:2). В FONBET Кубке России спартаковцы победили динамовцев в обоих матчах группового этапа, а также на втором этапе полуфинала Пути регионов — 2:1 29 апреля в Тушино.