Нани, Макелеле, Манише сыграют в гала-матче на стадионе ЦСКА 18 мая

18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» пройдет гала-матч с участием звезд мирового футбола.

Игра посвящена 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА —18 мая 2005 года армейцы в Лиссабоне обыграли «Спортинг» со счетом 3:1.

В гала-матче примут участие экс-форвард «Манчестер Юнайтед», бывший хавбек «Реала» и «Челси» Клод Макелеле, а также вратарь Карло Кудичини и хавбек Манише.

Начало матча — в 16.30 мск.