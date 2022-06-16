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ЦСКА отдал Помазуна в аренду «Уралу» до конца сезона-2022/23

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА и «Урал» договорились о переходе вратаря Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, арендное соглашение рассчитано на один год.

Отмечается, что перед переходом в екатеринбургский клуб 25-летний вратарь продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27.

В прошедшем сезоне Помазун принял участие в 27 матчах за «Урал» во всех турнирах и пропустил 30 мячей.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7345
Илья Помазун
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Краснодар

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