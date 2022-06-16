ЦСКА отдал Помазуна в аренду «Уралу» до конца сезона-2022/23
ЦСКА и «Урал» договорились о переходе вратаря Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, арендное соглашение рассчитано на один год.
Отмечается, что перед переходом в екатеринбургский клуб 25-летний вратарь продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27.
В прошедшем сезоне Помазун принял участие в 27 матчах за «Урал» во всех турнирах и пропустил 30 мячей.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7345
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|65
|
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|17
|5
|8
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|56
|
3
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|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
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|30
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|8
|8
|42-30
|50
|
5
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|15
|5
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|50
|
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|
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|
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|
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|
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|8
|9
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|33
|
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|8
|9
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|27-35
|33
|
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
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|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
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|34-56
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|
16
|Арсенал
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|5
|8
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
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Крылья Советов
|9
|
|
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Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
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|23
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
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