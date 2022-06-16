ЦСКА отдал Помазуна в аренду «Уралу» до конца сезона-2022/23

ЦСКА и «Урал» договорились о переходе вратаря Ильи Помазуна на правах аренды без опции выкупа.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, арендное соглашение рассчитано на один год.

Отмечается, что перед переходом в екатеринбургский клуб 25-летний вратарь продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2026/27.

В прошедшем сезоне Помазун принял участие в 27 матчах за «Урал» во всех турнирах и пропустил 30 мячей.