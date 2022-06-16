Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:35

Гаврилов не считает предательством переход Бакаева в «Зенит»

Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Если он хочет, то пусть переходит. Не считаю это предательством клуба. Во всем мире люди переходят в другие команды. Какая разница воспитанник он или нет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний российский футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московский клуб в начале июня на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бакаев готов сыграть на позиции правого защитника в матче за Суперкубок против «Спартака»
Бакаев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой
Бакаев вспомнил, как снимался скандальный ролик про «Зенит» в академии «Спартака»
Полузащитник Бакаев поделился мнением по поводу конкуренции в «Зените»
Бакаев не спрашивал совета у Дзюбы после перехода в «Зенит» из «Спартака»
Бакаев ответил на вопрос о других вариантах продолжения карьеры до перехода в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бакаев готов сыграть на позиции правого защитника в матче за Суперкубок против «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости