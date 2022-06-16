Гаврилов не считает предательством переход Бакаева в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Если он хочет, то пусть переходит. Не считаю это предательством клуба. Во всем мире люди переходят в другие команды. Какая разница воспитанник он или нет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний российский футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московский клуб в начале июня на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.