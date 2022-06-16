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Габулов: «Акинфеев абсолютно заслуженно стал лучшим вратарем РПЛ в сезоне»

Габулов поздравил Акинфеева с признанием лучшим вратарем сезона в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал признания капитана ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне 36-летний россиянин отыграл на ноль в 13 матчах РПЛ, пропустив 28 мячей в 29 матчах.

«Акинфеев абсолютно заслуженно стал лучшим вратарем РПЛ в сезоне, — приводит слова Габулова Sport24. — Игорь объективно доказал это своей игрой. Он спасал ЦСКА в самых сложных ситуациях. Отчасти, если бы не его надежная игра, команда бы не имела надежду на борьбу практически до конца РПЛ за верхние места таблицы».

Экс-вратарь поздравил Акинфеева и пожелал ему не останавливаться на достигнутом и играть до 40 лет.

«Думаю, Акинфеев еще долго будет в строю. Уровень профессионализма и мастерства позволяют Игорю это. Главное, чтобы позволило здоровье», — сказал он.

Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-16-gabulov-akinfeyev-absolyutno-zasluzhenno-stal-luchshim-vratarem-rpl-v-sezone
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