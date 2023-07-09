Тренер «Фенербахче» о поражении от «Зенита»: «Уровень игры был хорошим. Мы не были готовы на сто процентов»
Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал прокомментировал поражение от «Зенита» (0:0, 3:4 — пенальти) в матче Кубка PARI Премьер.
— Уровень игры был хорошим, — сказал Картал на пресс-конференции. — Мы не были готовы на сто процентов. Мы тренировались всего шесть дней, некоторые игроки находились в сборных, кто-то травмирован. Не все могли играть, поэтому мы сделали много замен. На стадионе было 35 тысяч человек, и это говорит о том, насколько важен был этот матч.
«Зенит» провел последний матч на турнире. «Фенербахче» предстоят игры против «Црвены Звезды» (12 июля) и «Нефтчи» (15 июля).
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|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
|0
|0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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