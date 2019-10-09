ЦСКА и «Ростов» наказали за поведение болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (1:3).

— В ходе игры звучало оскорбительное и нецензурное скандирование со стороны фанатов обоих клубов. Для ЦСКА это уже пятый случай за сезон, московский клуб наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей. У «Ростова» подобное наказание — первое в сезоне, поэтому клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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