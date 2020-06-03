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ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 13 июня

17:39
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что туляки проведут товарищеский матч перед возобновлением чемпионата России.

— Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня, — приводит слова Аджоева ТАСС. — ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе. Конечно, игра пройдет без зрителей.

В 23-м туре обе команды сыграют 20 июня. ЦСКА примет «Зенит», «Арсенал» встретится со «Спартаком».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8639625

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