ЦСКА и «Арсенал» проведут товарищеский матч 13 июня
17:39
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что туляки проведут товарищеский матч перед возобновлением чемпионата России.
— Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня, — приводит слова Аджоева ТАСС. — ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе. Конечно, игра пройдет без зрителей.
В 23-м туре обе команды сыграют 20 июня. ЦСКА примет «Зенит», «Арсенал» встретится со «Спартаком».
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