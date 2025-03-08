ЦСКА — «Химки»: Виллиан Роша открыл счет в концовке

ЦСКА вышел вперед в матче с «Химками» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

В концовке отличился защитник армейцев Виллиан Роша.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки».