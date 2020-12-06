ЦСКА — «Химки»: Мирзов забил гол и показал ромбик
20:10
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов забил гол в ворота ЦСКА на 51-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ. 27-летний россиянин после взятия ворот показал ромбик.
Для Мирзова этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата России. Футболист выступает за подмосковную команду на правах аренды. Хавбек принадлежит «Спартаку».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Химки»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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