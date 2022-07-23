«Краснодар» — «Спартак»: правильно ли засчитан гол красно-белых?
На 35-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников засчитал гол красно-белых. Правильно ли поступил судья?
Показанные в первом тайме повторы не позволяют сделать однозначный вывод. Но очень похоже, что Кристофер Мартинс сделал голевую передачу рукой.
Посмотрим, как оценит этот эпизод экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, если «быки» подадут жалобу.
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|4
|
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|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
7
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9
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|
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|0
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|
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|1
|
12
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
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|1
|0
|0
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|1-3
|0
|
16
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|2
|0
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|0
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|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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Оренбург
|3
|
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Максим Глушенков
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Ильнур Альшин
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|0
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