«Краснодар» — «Спартак»: правильно ли засчитан гол красно-белых?

На 35-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников засчитал гол красно-белых. Правильно ли поступил судья?

Показанные в первом тайме повторы не позволяют сделать однозначный вывод. Но очень похоже, что Кристофер Мартинс сделал голевую передачу рукой.

Посмотрим, как оценит этот эпизод экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, если «быки» подадут жалобу.