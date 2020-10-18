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ЦСКА — «Динамо»: все голы матча

17:58
18 октября. Москва. ЦСКА — «Динамо». 3-я минута. Гол Федора Чалова (слева) был отменен после видеопросмотра. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 октября. Москва. ЦСКА — «Динамо». 3-я минута. Гол Федора Чалова (слева) был отменен после видеопросмотра. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Динамо».

51-я минута. Кучаев — 1:0

54-я минута. Эджуке — 2:0

57-я минута. Моро — 2:1

67-я минута. Дивеев — 3:1

ЦСКА — Динамо

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