ЦСКА забил три гола «Динамо» за тайм и одержал победу

В московском дерби ЦСКА принимал «Динамо» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Хозяева взяли верх со счетом 3:1.

Все голы были забиты во втором тайме. У ЦСКА отличились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. В составе «Динамо» единственный гол забил Никола Моро.

В концовке встречи бело-голубые остались в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Романа Евгеньева.

ЦСКА набрал 22 очка и вернулся на третью строчку в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 17 баллов — команда занимает седьмое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«ЦСКА» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (0:0)

Голы: Кучаев, 51 (1:0). Эджуке, 54 (2:0). Моро, 57 (2:1). Дивеев, 67 (3:1).

«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич (Бистрович, 78), Зайнутдинов, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).

«Динамо» (Москва): Шунин, Слепов, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Нжи (Комличенко, 66), Моро, Фомин (Каборе, 66), Шиманьски, Лесовой (Нойштедтер, 78), Грулев.

Предупреждения: Грулев, 16. Обляков, 35. Евгеньев, 40. Фомин, 53.

Удаление: Евгеньев, 75 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва).

18 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».