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8 октября, 18:25

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 октября. ЦСКА — «Динамо» — 1:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма гол забил защитник ЦСКА Виллиан Роша, для которого этот гол стал уже вторыми в составе красно-синих.

В конце тайма счет сравнял нападающий «Динамо» Федор Смолов.

В уже добавленное у первой половине время травму получил полузащитник бело-голубых Матиас Норманн. Позже стало известно, что норвежец получил вывих левого плеча.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице, однако упустил шанс сократить отставание от «зенита», который ранее потерял очки в Воронеже в матче с «Факелом» (1:1).

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Динамо
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
9
166
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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