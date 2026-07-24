ЦСКА — «Балтика»: армейцы вышли вперед после двух быстрых голов

ЦСКА вышел вперед в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 против «Балтики» — 2:1.

На 33-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник калининградцев Эдуардо Андерсон.

На 36-й минуте Кирилл Глебов вывел армейцев вперед.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».