«Спартак» — «Родина»: дата и время матча РПЛ

«Спартак» и «Родина» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Спартак» и «Родина» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в субботу, 25 июля. Московское дерби пройдет на «Лукойл Арене». Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Во сколько начало матча «Спартак» — «Родина»

Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

На общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» игра показана не будет. Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Родина» проведет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 20.30 по московскому времени. Встречу также можно будет посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» при наличии соответствующей подписки.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Родина» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались дважды. В сентябре 2020 года «Спартак» разгромил «Родину» в Кубке России со счетом 5:1, а в июле 2025-го победил в контрольном матче — 2:1. Предстоящая встреча станет первым противостоянием клубов в РПЛ.

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