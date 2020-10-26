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ЦСКА — «Арсенал»: все голы матча

20:27
Федор Чалов забил первый мяч в ворота «Арсенала». Фото ФК ЦСКА
Федор Чалов забил первый мяч в ворота «Арсенала». Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА в эти минуты проводит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

В компенсированное к первому тайму время Федор Чалов реализовал пенальти.

На 50-й минуте встречи Влашич получил передачу от Федора Чалова перед штрафной, вошел слева и исполнил обводящий удар в дальний угол — 2:0.

На 58-й минуте матча хорват сделал дубль. Влашич принял мяч у чужих ворот и нанес мощный удар в правый нижний угол.

На 78-й минуте встречи Лука Джорджевич, воспользовавшись ошибкой Акинфеева и отправил мяч в пустые ворота.

На 86-й минуте Арнор Сигурдссон вновь довел преимущество армейцев до трех мячей, удачно пробив из пределов штрафной.

На 87-й минуте окончательный счет установил Иван Обляков классным ударом со средней дистанции.

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