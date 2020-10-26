ЦСКА — «Арсенал»: все голы матча
ЦСКА в эти минуты проводит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
В компенсированное к первому тайму время Федор Чалов реализовал пенальти.
Гол Фёдора Чалова#ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/hnY9AIcHrZ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020
На 50-й минуте встречи Влашич получил передачу от Федора Чалова перед штрафной, вошел слева и исполнил обводящий удар в дальний угол — 2:0.
Гол Николы Влашича!#ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/7uUCi98ygF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020
На 58-й минуте матча хорват сделал дубль. Влашич принял мяч у чужих ворот и нанес мощный удар в правый нижний угол.
Потрясающий выстрел Влашича!#ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/hFCEdi6u43— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020
На 78-й минуте встречи Лука Джорджевич, воспользовавшись ошибкой Акинфеева и отправил мяч в пустые ворота.
Гол Джорджевича#ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/vu0BjwFExA— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020
На 86-й минуте Арнор Сигурдссон вновь довел преимущество армейцев до трех мячей, удачно пробив из пределов штрафной.
Гол Сигурдссона#ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/CdbWV2PNwI— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020
На 87-й минуте окончательный счет установил Иван Обляков классным ударом со средней дистанции.
Гол Облякова #ТинькоффРПЛ #ЦСКААрсенал https://t.co/8EkAxI1At7— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020