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ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника Медины

Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер полузащитника Хесуса Медины.

«Как настроение, красно-синие? Одинокий странник потерял свою дорогу, пора ему помочь», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://twitter.com/pfc_cska/status/1483026309878108164
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