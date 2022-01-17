ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника Медины
Пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер полузащитника Хесуса Медины.
«Как настроение, красно-синие? Одинокий странник потерял свою дорогу, пора ему помочь», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.
Ранее сообщалось, что Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
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|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
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|21-16
|30
|
5
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|8
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|5
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|
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|
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|4
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
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|16
|
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|18
|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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|Г
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|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
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|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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|Ж
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Спартак
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|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Спартак
|16
|1
|7
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