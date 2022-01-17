ЦСКА анонсировал трансфер полузащитника Медины

Пресс-служба ЦСКА анонсировала трансфер полузащитника Хесуса Медины.

«Как настроение, красно-синие? Одинокий странник потерял свою дорогу, пора ему помочь», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Медина подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.