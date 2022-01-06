Агент Медины сообщил, что полузащитник подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года
20:19
Ренато Биттар, агент полузащитника Хесуса Медины, сообщил, что его клиент подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.
«Медина будет играть за ЦСКА, — приводит слова Биттара журналист Уилсон Гонсалес. — Контракт Хесуса с московским клубом рассчитан на три с половиной года. Он уже едет на медицинское обследование».
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
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