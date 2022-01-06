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Агент Медины сообщил, что полузащитник подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года

20:19
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Ренато Биттар, агент полузащитника Хесуса Медины, сообщил, что его клиент подпишет контракт с ЦСКА на три с половиной года.

«Медина будет играть за ЦСКА, — приводит слова Биттара журналист Уилсон Гонсалес. — Контракт Хесуса с московским клубом рассчитан на три с половиной года. Он уже едет на медицинское обследование».

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Wilson11G/status/1479118417445543940

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Карен Саркисян все материалы автора

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