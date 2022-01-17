Спартак Гогниев рассказал о зарплатах в «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, какую зарплату получают футболисты клуба.

— Вы говорили, что максимальная зарплата у игроков «Алании» — 300 тысяч. Вы же понимаете: если команда выйдет в РПЛ, то оклады должны вырасти?

— Я понимаю. Но есть заблуждение: если ты, например, получаешь 3 миллиона рублей, то ты сильный футболист. А если 300 тысяч, значит, ты слабый. Так вот, футболист — это просто человек, который выходит на поле и играет. И неважно, сколько он получает. Есть много примеров, когда игрок получает огромные деньги, но сидит на замене. Конечно, мое мнение: футболисты должны получать как можно больше. Потому что у них тяжелый труд, есть травмы... Но не все могут платить больше.

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