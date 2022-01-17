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Сегодня, 13:50

Спартак Гогниев рассказал о зарплатах в «Алании»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал, какую зарплату получают футболисты клуба.

— Вы говорили, что максимальная зарплата у игроков «Алании» — 300 тысяч. Вы же понимаете: если команда выйдет в РПЛ, то оклады должны вырасти?

Я понимаю. Но есть заблуждение: если ты, например, получаешь 3 миллиона рублей, то ты сильный футболист. А если 300 тысяч, значит, ты слабый. Так вот, футболист — это просто человек, который выходит на поле и играет. И неважно, сколько он получает. Есть много примеров, когда игрок получает огромные деньги, но сидит на замене. Конечно, мое мнение: футболисты должны получать как можно больше. Потому что у них тяжелый труд, есть травмы... Но не все могут платить больше.

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»

Спартак Гогниев
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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