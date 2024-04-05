ЦСКА анонсировал игру с «Факелом» в стиле сериала «Секретные материалы»

ЦСКА в стиле сериала «Секретные материалы» анонсировал матч с «Факелом» в 23-м туре РПЛ.

В начале видеоролика появляется фото форварда армейцев Антона Заболотного во время выступлений в воронежском клубе.

Скриншот видеоролика.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится 7 апреля. Начало — в 14.00 мск.