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Караваев — о матче с «Црвеной Звездой»: «Атмосфера была топовая, словно играешь в еврокубках»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере на товарищеском матче с «Црвеной Звездой» в Белграде.

«Атмосфера была топовая. Большая благодарность сербам, которые пришли и поддерживали нас вместе с нашими болельщиками. Обычно фанаты соперника свистят, а тут нам хлопали. Дружеская обстановка, но при этом было ощущение, что играешь в еврокубках. Мы потом обсуждали с ребятами, что еще бы раз пять сюда приехали. 45 тысяч зрителей на товарищеском матче — конечно, приятно играть в такой обстановке!» — приводят «Известия» слова Караваева.

Игра прошла 23 марта. Победу в этой встрече одержала сербская команда со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Никола Кнежевич.

Источник: Известия
Вячеслав Караваев
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
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 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
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